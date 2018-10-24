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MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi beklentileri karşılamadı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023 eğitim vizyonu belgesi eğitim sendikalarının beklentilerini karşılamadı. Eğitimciler, kadro bekleyen sözleşmeli öğretmenlere kapıların kapatıldığına dikkat çekti. Ders saatinin kısaltılmasına ilişkin düzenlemede de eksikler olduğu tartışılıyor. Eğitimciler, açıklanan yeni müfredatın toplumun geneline hitap etmediğini kaydetti.

MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi beklentileri karşılamadı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023  vizyon belgesi beklentileri karşılamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantıda konuşmuştu. Ancak açıklama sonrası kadro bekleyen sözleşmeli öğretmenlerin yüzü yine gülmedi.

Bakan Selçuk'un ders saatlerinin kısaltılmasına ilişkin önerisi de tartışma konusu...

Eğitimciler, açıklanan yeni eğitim planının toplumun tüm paydaşlarıyla birlikte yapılmadığını söyledi, eğitimde toplumsal uzlaşının önemine vurgu yaptı.

Okul öncesi eğitimin zorunlu eğitime dahil edilmesi de eğitimcilerin gündemindeydi.

 
HABER:DOĞUKAN ÇOBAN - KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr

Etiketler; #milli eğitim bakanlığı
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