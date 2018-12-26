Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıya göre, okullarda öğretmen ve müdür yardımcıları tarafından yerine getirilen nöbet görevi, insani ihtiyaçlar dikkate alınarak düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesinde güvenlik ve disiplinin önemine işaret edilerek, bu amaçla öğretmen ve müdür yardımcıları için nöbet görevinin öngörüldüğüne değinildi.



İlgili mevzuat uyarınca müdür yardımcıları ve öğretmenlere nöbet görevleri için 3 saati geçmemek üzere ek ders ücretinin ödendiğine işaret edilen yazıda, bu görev sırasında temel insani ihtiyaçların karşılanması için verilen araların bu görevin tam olarak yerine getirilmediği sonucunu doğurmayacağı vurgulandı.



Yazıda, mevzuatta öngörüldüğü şekilde yerine getirilmesi istenen nöbet görevinin, öğretmen ve müdür yardımcılarının insani ihtiyaçlarının dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiği belirtildi.



Yazıda, özellikle öğle arası dinlenme ve yemek ihtiyacı göz önünde bulundurularak, nöbet görevinin dönüşümlü yapılmasına imkan tanınması gerektiği bildirildi.



Nöbet sırasında verilen araların görevin fiilen ve tam olarak yerine getirilmemesi anlamına gelmeyeceği vurgulanan yazıda, bu nedenle nöbet görevi için öngörülen ek ders ücretinin tam olarak ödenmesi gerektiği kaydedildi.