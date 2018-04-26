Türkiye'de başarı sıralamasında 35'nci sırada bulunan İstanbul Maltepe Anadolu Lisesi, niteliksiz okul sayıldı. Sınav ile öğrenci alacak liseler arasına eklenmedi. Skandal karara tepki gösteren veli ve öğrenciler okulun önünde açıklama yaptı

Türkiye'nin ilk 35'ine girdi ama Millli Eğitim Bakanlığı'nın nitelikli okul listesine giremedi.



Skandal karara öğrenci ve veliler tepki gösterdi.



Geçen yıl liseler arası sınav başarısında Türkiye sıralamasında ilk 35'te olan İstanbul Maltepe Anadolu Lisesi nitelikli okullar listesine alınmadı.



Sınavla öğrenci alacak nitelikli okullar listesine alınmayan lisenin üniversite başarısı da yüzde 85'di.



Okulun birçok uluslararası projede yer aldığını ve TÜBİTAK sergilerine projeler hazırladığını belirten veliler ve öğrenciler duruma tepki gösterdi.



Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen veliler okula sınavla öğrenci alınmasını istiyor.



Maltepe Anadolu Lisesi aynı zamanda geçen yıl ilçenin en başarılı okulu seçilmişti.





ulusal.com.tr