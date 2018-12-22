MEB'e bağlı "tesisat teknolojisi ve iklimlendirme" alanına ait mesleki eğitimdeki atölye ve laboratuvarların son teknolojiyle donatılmasıyla 2 milyar dolarlık ihracat hedefine sahip sektörün ihtiyaç duyduğu yüzlerce nitelikli iş gücü yetiştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı "tesisat teknolojisi ve iklimlendirme" alanına ait mesleki eğitimdeki atölye ve laboratuvarların son teknoloji ile donatılmasıyla 2 milyar dolarlık ihracat hedefine sahip sektörün ihtiyaç duyduğu yüzlerce nitelikli iş gücü yetiştirilecek.



"Avrupa'nın ürettim üssü" olmayı hedefleyen sektörde çalışacak meslek lisesi mezunları, 5 bin liraya kadar maaş alacak.



Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER) Başkanı Ömer Cihad Vardan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolle eğitim alanında yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.



DOSİDER'in doğal gaz sektörünün en önemli yerli ve yabancı sanayi ve ticari kuruluşlarını bünyesinde bulunduran, ısıtma sektörünün yüzde 95'ini kapsayan ve 29 firmanın çatı kuruluşu olduğunu ifade eden Vardan, sektörün kazan, kombi, brülör, sayaç, panel radyatör ve radyant ısıtıcıları "CE", "EN" ve "TSE" standartları ile ürettiğini anlattı.



Vardan, sektöre ilişkin şu bilgileri verdi:



"Türkiye, bazı ürünlerde Avrupa'nın üretim üssü konumuna geldi. Isıtma sektöründe ihracat ve Ar-Ge yatırımları giderek artıyor. Avrupa'nın üretim merkezi olma yolunda hızla ilerleyen işletmeler, geleceğin önemli istihdam sağlayıcılarından olacak.



Isıtma ürünlerinin yıllık satış hacmi iç piyasada 8 milyar lira, ihracatta ise 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Hedefimiz ise 2023'te 2 milyar dolar ihracat yapabilmek. Türkiye, bu alanda Uzak Doğu'dan da yatırım aldı ve Türkiye'den Çin'e kombi satmaya başladık. Şu anda yıllık rakamlar, 200 bin adede yaklaştı."



Mesleki yeterlilik belgesi nitelikli personel ihtiyacını artırdı



Vardan, sektörün giderek büyümesi, özellikle mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu ile birlikte nitelikli personel ihtiyaçlarının da giderek arttığına işaret etti.



Bu ihtiyacın giderilmesi için DOSİDER üyelerinden 8 firmanın Ar-Ge merkezleri açtığını, İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak bir proje merkezi oluşturduklarını ve benzer bir çalışma için de Yıldız Teknik Üniversitesi ile temas halinde olduklarını dile getiren Vardan, yeni bir çalışma olarak da Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını hatırlattı.



Protokol ile 30 mesleki ve teknik eğitim veren liseye, aralarında kombi, radyatör, doğal gaz sayacı, oda termostatı ve bağlantı ekipmanlarının yer aldığı bireysel ısıtma sistemi eğitim seti kuracaklarını bildiren Vardan, setlerin ulaşmasının ardından da öğretmenlere teknik personellerin eğitim vereceklerini söyledi.



Vardan, bu şekilde 30 okulda yaklaşık 90 öğretmen ve 3 bine yakın öğrenciye doğal gaz ile çalışan bireysel ısıtma sistemleri hakkında tatbiki eğitim imkanı sağlayacaklarını belirtti. İklimlendirme sektörünün ısıtma ve soğutma alanlarında 20 bin kişiye direkt ve 200 bin kişiye de dolaylı olarak istihdam sağladığına dikkati çeken Vardan, şunları kaydetti:



"Bu alanı seçen gençler, sürekli büyüyen ve gelişen bir alanda kariyer yapma fırsatına da sahip olacaklar. Net bir sayı vermek mümkün değil ama sektörde hemen her firmada ciddi anlamda teknik eleman ihtiyacı bulunuyor. İklimlendirme ile ilgili bir bölümden mezun olan gençlerimiz, sektörde bir firmanın kendi alanlarına uygun bir şekilde yönetim, mühendislik, teknik departmanlarının hepsinde çalışma imkanı bulabilecekler. Özellikle teknik alanlarda, montaj, üretim, servis gibi konularda meslek okul mezunlarına ihtiyaç duyulacak."



Girişimci gençlere işletme kurma yolu da var



Isıtma sektörünün 2023'te 2 milyar dolar iç ve dış pazar hacmine ulaşma vizyonu koyduğunu bildiren Vardan, "Meslek lisesinden mezun olan gençlerimiz teknisyen, meslek yüksek okulu mezunu olan gençlerimiz tekniker ünvanı ile sektörde görev yapacak. Yeni başlayan teknik personel, 2 bin lira dolayında, 5 yıllık tesisatçı 3 bin 500 lira, boru kaynakçası 4 bin-5 bin lira seviyesinde aylık maaş ile çalışabiliyor. Ayrıca girişimcilik özelliği yüksek çalışanlar, başarılı işletmeler kurabiliyorlar." dedi.



Vardan, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokolün önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"30 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin tesisat teknolojisi bölümünde görev yapan 90 öğretmen, eğitim alan 3 bin öğrencinin doğal gaz yakıcı cihazlar, ısıtma tesisatı, doğal gaz tesisatı ile ilgili müfredatlarında teorik ve uygulama eğitimlerine destek verilmesi hedefleniyor. Eğitim setleri, 2018-2019 eğitim dönemi ilk yarı yılı sonuna kadar okullara ulaşacak."



Ömer Cihad Vardan, 2019-2020 eğitim yılında projenin sonuçlarının değerlendirilerek, tesisat teknolojisi bölümündeki ihtiyacı olan diğer okullara da yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.