Türkiye’de meme kanseri vakaları son 20 yılda 2 kattan fazla arttı. Hastalıkta erken teşhis çok önemli. Meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle İstanbul'da 3'üncü Uluslararası İstanbul Meme Kanseri Konferansı düzenlendi. Meme kanseri farkındalığına şarkıcı Kalben'den de destek geldi.

ulusal.com.tr

Dünyanın önde gelen uzmanları 3'üncü Uluslararası İstanbul Meme Kanseri Konferansı'nda bir araya geldi.Ekim ayı, her yıl tüm dünyada "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak kabul ediliyor.Meme kanseri, akciğer'den sonra dünyada en çok görülen kanser türü.Erken teşhis ve kişinin hastalığını kabullenmesi çok önemli.Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, etkinlikler kapsamında farklı bir projeye imza attı."Bir Tıkla, Dinle, Umutlar Çiçek Açsın" projesiyle daha fazla sayıda ileri evre meme kanserli kadına, ücretsiz psikolojik destek verilecek.Projeye destek veren şarkıcı Kalben de "Yaşamak var ya" adlı bir parça besteledi.