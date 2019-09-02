Memurlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun sosyal haklarına ilişkin taleplerini görmezden gelmesine tepkili. Ulusal Kanal’a konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, kurulu eleştirdi, "hakemlik yapılmıyor" dedi. Tonbul, kazanılan hakların yok sayıldığını vurguladı.

Tepkiler sadece zam oranlarına olmadı. Memurlar, Hakem Kurulu’nun sosyal haklara ilişkin talepleri görmezden gelmesini de eleştiriyor.



Yaklaşık 5 buçuk milyon memur ve memur emeklisinin 1 Ağustos’ta başlayan Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamıştı. Hükümet ve Memur-Sen arasında uzlaşı sçıkmaması üzerine ise dosya Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşındı.



Hakem Kurulu 28 Ağustos günü memurların alacağı zam oranlarında kararını açıkladı. Kurul, hükümetin son teklifi olan 2020 için yüzde 4+4, 2021 yılı için ise 3+3 zam oranlarına hükmetti. Memurlar ise zam oranlarına tepki gösterdi.



Eleştirilen sadece zam oranları olmadı. Memurlar, Kurulun hükümet ile müzakere görüşmelerinde sosyal haklar konusunda anlaşılan maddeleri yok saymasına da tepkili.



Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı. Tonbul, eğitim, sağlık ve büro hizmetlerinde de hükümet ile uzlaşılan maddeleri Kurul’un görüşmediğini bildirdi.



Bayram Tonbul, kurulun aile yardımı için verdiği paranın az olduğuna da dikkat çekti.



Kurulun memurlar için verdiği zam oranları ve sosyal haklar konusundaki kararları da 1 Eylül’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.





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