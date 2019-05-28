Mide fıtığı halk arasında çok bilinmiyor ancak her yaşta görülebiliyor. Hastalık, mideyi yemek borusuna bağlayan kasların erimesi sonucu, midenin yemek borusuna sarkmasıyla oluşuyor. Hastalığın çok acil cerrahi müdahale gerektirmediğini söyleyen uzmanlar, mide fıtığının belirti göstermediğine de dikkat çekiyor.

Bel fıtığını bilmeyen yoktur ancak mide fıtığını ilk kez duyabilirsiniz. Midenin yemek borusuna sarkmasıyla oluşan hastalığın belirtileri yok denecek kadar az.



Her yaşta görülebilen mide fıtığının tanımını yapmak kolay olsa da teşhis edilmesi oldukça zor.



Mide fıtığı hastalarında midenin yemek borusuna sarkan kısım fıtıklaşıyor.



Tedavi sürecinin hastaya göre değişiklik gösterdiğini söyleyen, Gastroenteroloji Uzmanı Profesör Doktor İrfan Koruk, tedavinin bulgulara göre yapıldığını belirtti.



Hayati bir tehlikesi olmayan mide fıtığı 50 yaşından sonra daha fazla artış gösteriyor.



Mide fıtığı hastalarının düzenli beslenmesi, mideye zarar verecek besinlerden kaçınması gerekiyor.





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