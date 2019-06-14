Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Ayaş Bünyamin İlkokulu'ndaki öğrencilere karne dağıttı. Öğrencilere iyi tatiller dileyen Selçuk'un uyarıları da vardı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 Eğitim Öğetim yılının son gününde Ankara'daki öğrencilerle buluştu, karnelerini dağıttı.



Selçuk, Ayaş ilçesindeki Bünyamin İlkokulu'nda "2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni"ne katıldı.



Öğrencilere karneleriyle birlikte sosyal etkinlik belgesi de verildi.



Sosyal etkinlik belgeleri velilere yönelik yaz etkinlik tavsiyelerini de içeriyor.



Sınıfları dolaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son olarak öğrencilerle müzik atölyesinde türkü söyledi.





ulusal.com.tr