Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yoldan geçerken habersizce bir okula uğrayıp öğretmenler odasına girdi! İşte yaşananlar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yoldan geçerken habersiz bir okula uğrayıp öğretmenler odasına girdiğini belirterek neler yaşandığını anlattı
EĞİTİM-SAĞLIK 14.09.2019, 10:05 15.09.2019, 10:06
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yoldan geçerken habersiz bir okula uğrayıp öğretmenler odasına girdiğini belirtti.
"HOCAM MÜSAADENİZLE"
Selçuk, sohbet ederken zilin çaldığını ifade ederek bir öğretmenin "Hocam müsaadenizle" deyip kalkarak dersine gittiğini aktardı.
Arkasından diğer öğretmenlerin de ayrıldığını ifade eden Bakan Selçuk, "Bakan geldi diye çocukları bekletmeyen öğretmenlerim, ülke adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
ulusal.com.tr
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