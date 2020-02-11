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Milli Eğitim Bakanlığı 750 engelli öğretmeni atadı! Engelli öğretmen atama sonuçları öğren

Atama bekleyen engelli öğretmen adaylarına güzel haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı 750 engelli öğretmeni atadı.

EĞİTİM-SAĞLIK 11.02.2020, 17:47 11.02.2020, 18:00
Milli Eğitim Bakanlığı 750 engelli öğretmeni atadı! Engelli öğretmen atama sonuçları öğren

Binlerce engelli öğretmen adayı tarafından beklenen atama sonuçları bugün açıklandı. 3-7 Şubat tarihleri arasında başvurular yapılmıştı. 

750 engelli öğretmen atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü atama sonuçları duyruldu. 

Milli Eğitim Bakanlığınca, 750 engelli öğretmen atandı. Atama sonuçlarına, http://personel.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

Atama sonuçlarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

ulusal.com.tr

#milli eğitim bakanlığı #engelli öğretmeni ataması
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