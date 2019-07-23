İmara açılan dere yatakları dengeleri bozdu
İmara açılan dere yatakları dengeleri bozdu
Sondaj gemileri TSK himayesinde
Sondaj gemileri TSK himayesinde
Uber'den sonra bir şirket daha Türkiye'ye geliyor
Uber'den sonra bir şirket daha Türkiye'ye geliyor
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren üniversite tercihleri başladı

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren üniversite tercihleri başladı. Geleceğin temellerinin atıldığı üniversiteler için adaylar 24 tercihte bulunabilecek. Uzmanlara göre öğrenci sadece yerleşmek için tercih yapmamalı; gelecek kaygısını göz önünde bulundurmalı.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren üniversite tercihleri başladı
Üniversite adayı olan yaklaşık 2 milyon öğrenciyi tercih heyecanı sardı.

Yüksek Öğretim Kurumları Sistemi'nde tercih dönemi başladı. Sınav stresini atlatan gençler şimdide tercih sürecinde doğru kararı vermek için ter dökecek. 

Adaylar başvurularını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi internet adresinden yapabilecek.

Uzmanlar, öğrencilerin tercih yaparken istedikleri bölümleri seçmesi gerektiğini söylüyor.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Koordinatörü Yalın Kaya, geleceğin mesleklerini sıraladı.

Tercih işlemleri 29 Temmuz'da sona erecek.


ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.