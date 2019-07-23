Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren üniversite tercihleri başladı. Geleceğin temellerinin atıldığı üniversiteler için adaylar 24 tercihte bulunabilecek. Uzmanlara göre öğrenci sadece yerleşmek için tercih yapmamalı; gelecek kaygısını göz önünde bulundurmalı.





Yüksek Öğretim Kurumları Sistemi'nde tercih dönemi başladı. Sınav stresini atlatan gençler şimdide tercih sürecinde doğru kararı vermek için ter dökecek.



Adaylar başvurularını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi internet adresinden yapabilecek.



Uzmanlar, öğrencilerin tercih yaparken istedikleri bölümleri seçmesi gerektiğini söylüyor.



Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Koordinatörü Yalın Kaya, geleceğin mesleklerini sıraladı.



Tercih işlemleri 29 Temmuz'da sona erecek.





ulusal.com.tr Üniversite adayı olan yaklaşık 2 milyon öğrenciyi tercih heyecanı sardı.Yüksek Öğretim Kurumları Sistemi'nde tercih dönemi başladı. Sınav stresini atlatan gençler şimdide tercih sürecinde doğru kararı vermek için ter dökecek.Adaylar başvurularını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi internet adresinden yapabilecek.Uzmanlar, öğrencilerin tercih yaparken istedikleri bölümleri seçmesi gerektiğini söylüyor.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Koordinatörü Yalın Kaya, geleceğin mesleklerini sıraladı.Tercih işlemleri 29 Temmuz'da sona erecek.