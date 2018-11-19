Özellikle çocukların miyop olmamak için günde 2-3 saat dışarıda, açık havada zaman geçirmesi gerekiyor. Hatta 3-4 yaş civarındaki çocukların 3 kere, hiçbir şikayet olmasa bile göz muayenesi olması şart. Aksi takdirde 2050 yılında dünyanın yarısı miyop olacak.

Açık ortamda bulunmadıkları için çocuklar giderek miyop oluyor.



Çocuklarda günde 2-3 saat dışarıda, açık havada geçirilen zaman miyopu yani uzağı iyi görememe hastalığı gelişimini önlüyor.



Göz sağlığı için çocukların mutlaka güneşe çıkarılmasının ve 4 metreden uzağa bakmayı gerektiren açık ortamdaki oyunları oynaması gerekiyor.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Eğrilmez, çocukların en az 3 kere göz muayenesinden geçirilmesi gerektiğini söyledi.



Eğrilmez, Türkiye'de hiç görmeyen insan sayısının yaklaşık 400-450 bin, az gören insan sayısının da 700 bin civarında bulunduğunu dile getirdi.





