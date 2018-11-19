banner999
MHP 30 adayını belirledi! İşte o isimler
MHP 30 adayını belirledi! İşte o isimler
TSK: 14 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 14 terörist etkisiz hale getirildi
Ateşkes Netenyahu'yu salladı
Ateşkes Netenyahu'yu salladı
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşecek
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşecek

Miyop olmamak için ne yapılması gerekir?

Özellikle çocukların miyop olmamak için günde 2-3 saat dışarıda, açık havada zaman geçirmesi gerekiyor. Hatta 3-4 yaş civarındaki çocukların 3 kere, hiçbir şikayet olmasa bile göz muayenesi olması şart. Aksi takdirde 2050 yılında dünyanın yarısı miyop olacak.

Miyop olmamak için ne yapılması gerekir?

Açık ortamda bulunmadıkları için çocuklar giderek miyop oluyor.

Çocuklarda günde 2-3 saat dışarıda, açık havada geçirilen zaman miyopu yani uzağı iyi görememe hastalığı gelişimini önlüyor.

Göz sağlığı için çocukların mutlaka güneşe çıkarılmasının ve 4 metreden uzağa bakmayı gerektiren açık ortamdaki oyunları oynaması gerekiyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Eğrilmez, çocukların en az 3 kere göz muayenesinden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Eğrilmez, Türkiye'de hiç görmeyen insan sayısının yaklaşık 400-450 bin, az gören insan sayısının da 700 bin civarında bulunduğunu dile getirdi.


 

Etiketler; #miyop
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.