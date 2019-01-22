Eğitim sisteminin gündeminde bu kez de müfredat değişikliği var. Ama değişikliğin içeriği hala belirsiz.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında müfredat değişikliğini gündeme getirdi.
İstanbul Eğitim-İş 4 Nolu Şube Başkanı Zekeriya Çakmak, değişikliğin belirsiz yönelerini eleştirdi. Çakmak, "Bunun gerçekleşmesi için alt yapının yeterliliğine bakmak gerekir" dedi.
Aynı zamanda Çakmak, " Bir değişiklik için bütün sisteme bakılması gerektiğini" ifade etti.
Derslerde yapılacak değişiklik sınav sistemindeki bir değişikliğe de işaret ediyor.
Zekeriya Çakmak, yeteneğe göre derslerin arttırılmasının yararlı olduğunu ancak uygulanmadığını belirtti.
HABER: DİLEK DOĞAN
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr
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