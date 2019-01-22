Müfredat değişikliği gündemde. Peki değişiklik hangi dersleri kapsayacak. Milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını arıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk müfredat değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada değişikliğin içeriğiyle ilgili konuşmadı. Selçuk'un açıklamasını değerlendiren İstanbul Eğitim-İş 4 Nolu Şube Başkanı Zekeriya Çakmak, "Bir değişiklik yapılması için öncelikle alt yapının düzeltilmesi gerekiyor. "dedi.

Eğitim sisteminin gündeminde bu kez de müfredat değişikliği var. Ama değişikliğin içeriği hala belirsiz.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında müfredat değişikliğini gündeme getirdi.İstanbul Eğitim-İş 4 Nolu Şube Başkanı Zekeriya Çakmak, değişikliğin belirsiz yönelerini eleştirdi. Çakmak, "Bunun gerçekleşmesi için alt yapının yeterliliğine bakmak gerekir" dedi.Aynı zamanda Çakmak, " Bir değişiklik için bütün sisteme bakılması gerektiğini" ifade etti.Derslerde yapılacak değişiklik sınav sistemindeki bir değişikliğe de işaret ediyor.Zekeriya Çakmak, yeteneğe göre derslerin arttırılmasının yararlı olduğunu ancak uygulanmadığını belirtti.