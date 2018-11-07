Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un müfredat sisteminin kaldırılmasına dönük açıklamaları yeni bir tartışma başlattı. Müfredatsız bir eğitim-öğretimin mümkün olmayacağını vurgulayan uzmanlar ise, her öğretmenin kendine özgü bir eğitim içeriği anlatmasının krize neden olacağı görüşünde. Uzmanlara göre, laik, bilimsel ve çağdaş bir müfredat mutlaka olmalı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un müfredatın eğitim sistemini engellediği söylemesi ve bunun kaldırılmasına dönük açıklamaları tepki topladı.



Vatan Partisi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Oygür, program olmadan sağlıklı bir eğitimin olmayacağını söyledi.



Selçuk'un açıklamalarına ilişkin bir değerlendirme de Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım'dan geldi.



Yıldırım'a göre, her öğretmenin kendine özgü eğitim içeriği anlatması bir karmaşaya yol açar.



Eğitim Genel Başkanı Yıldırım, özel okul teşvikinin kademeli olarak kaldırılmasını da değerlendirdi. Bunun kademeli değil birden kaldırılması gerektiğini ifade etti.





HABER: DOĞUKAN ÇOBAN KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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