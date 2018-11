Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, matematiği, edebiyatı, sanatı, sporu çok önemsediklerini belirterek, "Eğer bunları bütünleşik olarak hep beraber, hep bir arada düşünemezsek, bunları bir araya getiremezsek biz yarım insan yetiştirmiş oluruz." dedi.

Selçuk, sanatçı Yavuz Bingöl ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Yavuz Bingöl Sanat Merkezi arasında "Müzik Sınıflarının Alt Yapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği" protokolü kapsamında, Türkiye genelinde belirlenen okullara bağlama ve piyano dağıtımını Kars'ın Cevriye Tatış Ortaokulunda düzenlenen törenle başlattı.



"Aşıklar diyarı Kars"ta bir okulun müzik sınıfında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuk, "Binlerce müzik sınıfını belirli bir standarda ulaştırmak istediğimiz bir projenin başındayız. Bakanlık olarak Müzik Sınıflarının Alt Yapısını Destekleme Projesi'nde neler yapabileceğimizi önümüzdeki haftalarda, aylarda, yıllarda çok rahatlıkla görebileceğimizi, gösterebileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.



Projeyi Kars'tan başlatmalarının önemine işaret eden Selçuk, "Çünkü Kars, aşıklar diyarı ve sanatın nabzının attığı yer. İşini aşkla yapan herkesin aşıklar diyarından başlamasından doğal bir şey olamaz. Bu projenin burada can suyunu vermek gibi bir hedefimiz var. Bu hedefi inşallah çok büyüyen bir fidana, ağaca ve binlerce dala ulaştıracak bir bakış açısıyla sunmak istiyoruz." dedi.



Göreve geldiği ilk günden beri sanata çok fazla vurgu yaptıklarına değinen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca ortaya koyduğu gibi sanat gerçekten bizim için hayat amacı. Sanatın ince ayarından geçen her çocuğun nasıl şahsiyet bulacağı, nasıl estetik duygularla donanacağı tartışma götürmez. Bu çerçevede de şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; biz matematiği, edebiyatı, sanatı, sporu çok önemsiyoruz. Eğer bunları bütünleşik olarak hep beraber hep bir arada düşünemezsek, bunları bir araya getiremezsek biz yarım insan yetiştirmiş oluruz. Tam insan olmak, kamil insan olmak, kemalata ulaşmak için sanatın iyileştirici gücüne ihtiyacımız var, sanatın dönüştürücü gücüyle bütün çocuklarımızın nasıl kişilik sahibi olduğunu, nasıl şahsiyetinin olgunlaştığını çok rahatlıkla görmek mümkündür.

Özellikle bağlamadan söz ediyorsak işin rengi çok daha güzelleşir. Bu toprakların boyasını çok daha fazla hissederiz. Bir çocuk bağlamayı eline aldığında arkasına dönüp bakarsa Aşık Veysel'in, Yunus Emre'nin, Karacaoğlan'ın, Mahsuni'nin geldiğini görür. Bir çocuk sadece bağlamayı eline alırsa bütün 1000 yıllık birikimi görür ve başka hiçbir şey söylemenize gerek yoktur, belki müfredata da gerek yoktur, belki çok fazla uygulamaya da gerek yoktur. Sadece bağlamayı eline almak zaten ona bir dünya vermektir."



Yavuz Bingöl ile Türkiye'de giderek yaygınlaşmasını destekleyecekleri bir projenin başlangıcını yaptıklarını dile getiren Selçuk, bu nedenle projeye Kars'tan başlatmayı çok istediğini söyledi.



Projenin yeni olmadığını, uzun süredir üzerinde çalışıldığını aktaran Selçuk, emeği geçen herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından, sanatçı Yavuz Bingöl, öğrencilerle bağlama çalarak, türküler seslendirdi.



Bakan Selçuk ve beraberindekiler, okulun müzik sınıfının açılışını yaptı.



Bakan Selçuk, öğrencilerin gülümseten sorularını yanıtladı



Okulun sınıflarını gezen ve öğrencilere kendisine sormak istedikleri bir şey olup olmadığını soran Bakan Selçuk, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Boy uzunluğunu soran bir öğrenciye "1,90" yanıtı veren Selçuk, başka bir öğrencinin" Öğretmenim, siz bizim okula saz kursu açtınız ya kendiniz saz çalmayı biliyor musunuz?" sorusunu da cevaplandırdı. Selçuk, "Aslında biraz biliyorum ama öğreneceğim çünkü bu kursu açınca öğrenmek lazım değil mi?" dedi. Bakan Selçuk, öğrencilere bağlama çalmayı öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.



Bakanlığa nasıl atandığı sorulan Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın takdir ve teveccühü oldu, o şekilde atandım." dedi.



Okulda bağlama kursu dışında başka bir kursun açılıp açılmayacağının sorulması üzerine Selçuk, "Bunu okul müdürümüzle konuşalım, olacak. Çünkü ortaokullara tasarım beceri atölyesi kuracağız. Robotik atölyesi, drama atölyesi gibi. Sizin okulunuza da atölyeler kuracağız, siz ortaokuldan mezun olmadan bu atölyeleri görebileceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.



"Annem 7 yaşında bağlamayı kucağıma verdi"



Sanatçı Yavuz Bingöl ise anne ve babasının Karslı olduğunu aktardı.



Öğretmen çocuğu ve annesinin de bir halk ozanı olduğunu dile getiren Bingöl, ilkokulu 5 ayrı ilde okuduğunu, o yüzden okul arkadaşlarını ve öğretmenleri pek hatırlamadığını ifade etti.



Projenin Kars'tan başlatılmasının kendisi için çok heyecanlı ve anlamlı olduğunu vurgulayan Bingöl, Kurtuluş Savaşı gazisi bir dedenin torunu olduğunu, 6-7 yaşına kadar Kurtuluş Savaşı hikayeleri ile büyüdüğünü anlattı.



Çocukluğunda asker olmayı çok istediğine değinen Bingöl, "Ama 7 yaşında annem kucağıma bağlamayı verince Aşık Veysel'i buldum. İlk öğrendiğim türkü Uzun İnce Bir Yoldayım oldu. 12 yaşında konservatuvarı kazandım. Piyano ile temas edince de Chopin'i, Bach'ı buldum. 15 yaşına geldiğim zaman hayatım değişti, dünyaya bakış açım değişti. Düşmanlık beslemeyi kin tutmayı hiç bilmedim. Bu enstrümanlara temas eden çocukların da ilerde düşmanlık beslemeyeceğini, kin tutmayacağını, o çocukların terörist olmayacağına, o çocukların canlı bomba olmayacağına eminim ben. Kendimden biliyorum çünkü. O yüzden çok kıymetli bir proje yapıyoruz. Çok kıymetli bir ekiple çalışıyoruz." diye konuştu.



Bingöl, "Kampanyanın 2023'e kadar gönlümden geçen 8-10 bin tane okulun müzik sınıfını şekillendirmek. Sınıflara bağlama ve çok sesli kulağın gelişmesine etkisi olacak piyano yerleştiriyoruz. Kampanyamız ileride şekillenirse farklı enstrümanlar da bulunduracağız müzik sınıflarımıza. Geleceğin müzikle, kültürle, edebiyatla, sanatla daha güzel şekilleneceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ise "Sazın teline birisi dokunduğu zaman yüreğinize dokunmuş kadar yakından hissederiz. Özellikle bu bölgenin insanı buna çok hazır." dedi. Kılıç, proje ile şehirde yetenekli çocukların yetişeceğini vurguladı.



Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da kampanyayı çok önemsediklerini ve üzerlerine düşen bir konu olursa yapacaklarını belirtti.



Kars Valisi Türker Öksüz, projenin çocukların erken yaşta müzikle tanışmaları, çocukların kişisel ve toplumsal gelişimine katkı sunmasına çok önemli bir adım olacağını söyledi.



"Projenin Kars'ta başlamasının ayrı önemi var"



Bakan Ziya Selçuk, Kars'taki temasları kapsamında Valiliği ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Vali Türker Öksüz'den bilgi aldı.



Selçuk, Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Projesi'nin tanıtımını Kars'ta yaptıklarını hatırlatarak, "Kars'ta bunun başlamasının çok ayrı bir anlamı var. Kars'ın serhat şehri olması, aşıklar diyarı olması ve Türkiye'nin can damarı olan bir çok sanatçıyı yetiştirmiş olması Sayın Yavuz Bingöl gibi bizim gurur kaynağımız. Bu tür projenin Kars'ta başlamasına ayrı bir ehemmiyet verdiğimizi ifade edebilirim. Böyle bir projeye destek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Vali Türker Öksüz de ziyaretlerinden dolayı Bakan Selçuk'a teşekkür etti.



Daha sonra öğretmenevine geçen Selçuk, burada düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.



84 binin üzerine bağlama dağıtılacak



Ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin erken yaşlarda müzikle tanışmalarının sağlanması ve okullardaki müzik faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesine katkıda bulunmak amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği arasında "Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası" İşbirliği Protokolü 19 Aralık 2017'de imzalanmıştı.



Protokol kapsamında, ortaokullarda müzik odası bulunan veya müzik odası oluşturmaya elverişli alanı bulunan okullar belirlendi. Enstrüman dağıtımı yapılacak okul sayısı 3 bin 8 olarak belirlendi. Bu okullara bağış yapılması planlanan piyano sayısı 3 bin 8, bağlama sayısı ise söz konusu okullardaki müzik dersliklerinin kapasitesi dikkate alınarak 84 bin 290 oldu.



Protokol gereği müzik enstrümanlarının dağıtımına Kars'ta bulunan Cevriye Tatış Ortaokulunda yapılacak piyano ve bağlama dağıtımıyla başlandı.