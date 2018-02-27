Dünyada adı bile duyulmamış pek çok hastalık var. O yüzden bu hastalıklara "nadir hastalık" deniliyor. Her yıl Şubat ayının son günü Nadir Hastalıklar Günü olarak kabul ediliyor. Peki nedir bu nedir hastalıklar, nasıl erken teşhis konulabilir? Haberimizde izleyelim.

Dünyada her yıl 400 milyon kişiyi etkileyen bazı hastalıklar var. Bu hastalıkları ne insanlar ne de doktorlar tam olarak bilebiliyor.Nadir hastalıklar konusunda toplumdaki farkındalığı ve bilgi düzeyini artırmak için her yıl Şubat ayının son günü Nadir Hastalıklar Günü olarak kabul ediliyor.Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Leyla Tümer, dünya üzerinde 2 binde bir görülen hastalıkların "nadir hastalıklar" olarak isimlendirildiğini söyledi.Tümer, nadir hastalıkların tüm dünya nüfusunun yüzde 7'sini etkilediğini ve yaklaşık 400 milyon hasta olduğunun tahmin edildiğini belirtti.Nadir hastalıklar ilk olarak 2008 yılında Avrupa'da tanıtılmaya başlandı ve daha sonra tüm dünyaya yayıldı.Tüm dünyada 250-350 insanı etkileyen yaklaşık 6.000-8.000 arasında nadir hastalık bulunuyor.