Mutlular... Çünkü konuşma engeli olan kişiler ile iletişim kurabilecekler.
Görüntüler İzmir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi'nden… Öğrenciler ilgi ile öğretmenlerini dinliyor. Lisede, Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile işaret dili eğitimi veriliyor.
Eğitim yeni başlamasına rağmen öğrenciler İstiklal Marşı'na işaret dili ile eşlik edebilecek seviyeye geldi.
Okul Müdürü Hasan Vermez eğitim ile ilgili bilgi verdi.
Öğrenciler artık, işitme engelliler ile karşılaşıp iletişime geçebiliyor.
ulusal.com.tr
İzmir’de Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi'nde, işaret dili eğitimi veriliyor. Öğrencilerin ilgisi yoğun. Ders gününü iple çekiyorlar.
Mutlular... Çünkü konuşma engeli olan kişiler ile iletişim kurabilecekler.
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