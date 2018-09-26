Giresun'da çiftçilik yapan 31 yaşındaki Nusret Kapucu, başında bulunan ceviz büyüklüğündeki tümör, başarılı bir ameliyatla alındı.

Nusret Kapucu, baş ağrısı ve nöbet geçirmeye bağlı şikayetlerle önce Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöroloji polikliniğine, ardından beyin cerrahisine muayene ettirildi.



Buradaki tetkiklerde Kapucu'nun başının ön kısmında ceviz büyüklüğünde tümör tespit edildi.



Teşhisin ardından yoğun bakım servisine alınan Kapucu, Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doktor Müge Dolgun ve Doktor Öğretim Görevlisi Barış Özöner'in koordinasyonunda 10 kişiden oluşan bir ekiple ameliyata alındı.



Hasta yaklaşık 8 saat süren başarılı bir ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.



Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın Giresun ilinden baş ağrısı ve nöbet geçirme şikayeti ile geldiğini ve gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu söyledi.



Başhekim Kuyrukluyıldız, hastanın bir gün gibi kısa bir sürede sağlığına kavuştuğunu ifade ederek şunları söyledi:



"Beyin cerrahi servisimizde bir doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 1 uzman arkadaşımızla birlikte 4 kişilik bir ekibimiz var. Arkadaşlarımız hem beyin ameliyatları hem de omurilik cerrahisi üzerine oldukça donanımlı ve yeterliler. Tüm omurga kırıkları ve beyin ameliyatları hastanemizde yapılabiliyor. Hastanemizde bizler, sağlık hizmeti kalitesini böyle özellikli ameliyatları buralarda yaparak artırdığımızı düşünüyoruz. Bunlar bizim için yeterli değil. Daha üst düzeye, özellikle anevrizma cerrahisine yönelik gerekli planlamaları, gerekli ameliyatları da yaparak çıtayı daha da yükseğe çekmeye çalışacağız." dedi.



Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Dr. Dolgun, "Hastamız bize nöbet şikayeti ile başvurdu. Hastanemizde yapılan tetkiklerinde kafasının sol ön tarafından beyinde bir kitle tespit ettik. Bu tespit edilen kitlenin ameliyatını gerçekleştirdik. Oradaki kitleyi tamamen çıkarttık.



Ameliyat gayet iyi geçti. Hasta şu anda gayet iyi. Yürümesinde, konuşmasında herhangi bir sıkıntı olmadı. Ameliyatı Doktor Öğretim Görevlisi Barış Özener ile birlikte yaklaşık 10 kişilik bir ekip ile gerçekleştirdik. Türkiye'nin bir çok yerinde sıklıkla gerçekleştirilen bir ameliyatı biz de hastanemizde başarı ile yaptık." diye konuştu.