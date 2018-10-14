Türkiye enflasyona karşı mücadelede birleşti
Türkiye enflasyona karşı mücadelede birleşti
Borsa yükselişte
Borsa yükselişte
Kaşıkçı için konsolosluk önünde bekleyiş sürüyor
Kaşıkçı için konsolosluk önünde bekleyiş sürüyor
İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı

O soruya öğretmenlerden tepki yağdı

Star TV'de yayınlanan, sunuculuğunu ünlü oyuncu Onur Buldu'nun yaptığı 'Eyvah Düşüyorum' adlı yarışmada öğretmenleri kızdıran bir gafa imza atıldı. Bu gaf sonrası programın yapımcıları ve sunucusu Instagram'dan yayımladıkları mesajla, öğretmenlerden özür dilediler.

O soruya öğretmenlerden tepki yağdı

Star TV'de çarşamba akşamları yayınlanan 'Eyvah Düşüyorum' adlı yarışma programında, yarışmacılara sorulan bir soru öğretmenlerin büyük tepkisini çekti.

Yarışmacılara "Üç ay tatil yapıp bir de üstüne maaş aldıkları için kıskanılan meslek grubu hangisidir?" sorusu yöneltildi. Cevap olarak da 'öğretmenler' ifadesi ekranlara yansıtıldı.


Bu programı izleyen ya da soruyu sosyal medyadaki paylaşımlardan öğrenen öğretmenler, RTÜK'e şikayette bulunarak yapılan gafa büyük tepki gösterdi.

Öğretmenlerin tepkileri üzerine programın yapımcıları ve sunucusu Onur Buldu, sosyal medyadan özür yayımladılar.

Yarışmanın sunucusu Onur Buldu, özür mesajında şu ifadeleri kullandı:

"hocalarımızı kırmışız özür dileriz. asla bir kasıt veya aşağılama yapılmak istenmemiştir. hepinizi seviyorum canlar. büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperim sevgiler saygılar"


Star TV'nin resmi sosyal medya hesaplarından bir özür mesajı yayımlandı. Mesajda, şöyle denildi:

"Eyvah Düşüyorum” yarışmasında sorulan soru ile üzdüğümüz bütün değerli öğretmenlerimizden özür dileriz.
Saygılarımızla.."

Etiketler; #star tv #Onur Buldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.