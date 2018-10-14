Star TV'de yayınlanan, sunuculuğunu ünlü oyuncu Onur Buldu'nun yaptığı 'Eyvah Düşüyorum' adlı yarışmada öğretmenleri kızdıran bir gafa imza atıldı. Bu gaf sonrası programın yapımcıları ve sunucusu Instagram'dan yayımladıkları mesajla, öğretmenlerden özür dilediler.

Star TV'de çarşamba akşamları yayınlanan 'Eyvah Düşüyorum' adlı yarışma programında, yarışmacılara sorulan bir soru öğretmenlerin büyük tepkisini çekti.



Yarışmacılara "Üç ay tatil yapıp bir de üstüne maaş aldıkları için kıskanılan meslek grubu hangisidir?" sorusu yöneltildi. Cevap olarak da 'öğretmenler' ifadesi ekranlara yansıtıldı.





Bu programı izleyen ya da soruyu sosyal medyadaki paylaşımlardan öğrenen öğretmenler, RTÜK'e şikayette bulunarak yapılan gafa büyük tepki gösterdi.



Öğretmenlerin tepkileri üzerine programın yapımcıları ve sunucusu Onur Buldu, sosyal medyadan özür yayımladılar.



Yarışmanın sunucusu Onur Buldu, özür mesajında şu ifadeleri kullandı:



"hocalarımızı kırmışız özür dileriz. asla bir kasıt veya aşağılama yapılmak istenmemiştir. hepinizi seviyorum canlar. büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperim sevgiler saygılar"





Star TV'nin resmi sosyal medya hesaplarından bir özür mesajı yayımlandı. Mesajda, şöyle denildi:



"Eyvah Düşüyorum” yarışmasında sorulan soru ile üzdüğümüz bütün değerli öğretmenlerimizden özür dileriz.

Saygılarımızla.."

