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ODTÜ'de kanseri hızlı teşhis edebilen çip geliştirildi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, kanseri hızlı teşhis edebilen bir çip teknolojisi geliştirdi. Teknoloji, laboratuvar çalışmalarının ardından hastalar üzerinde test edilecek.

ODTÜ'de kanseri hızlı teşhis edebilen çip geliştirildi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi vücüt sıvılarından kanserli hücreleri çok kısa zamanda teşhis edebilecek çip teknolojisi geliştirdi.

Merkez, Hücrelerin kanserli olduğunu anlamak için mikro ve nano desenli özel plastik yüzeyler üzerine konuluyor. Hücrenin özel yüzeyde deseninin değişmesiyle kanser hücresi olduğu anlaşılıyor. Sadece desene bakarak tanı konulması zaman kaybını önlüyor.

Ucuzluğu ve ve kısa sürede sonuç vermesiyle biyopsi gibi tanı sistemlerini geride bırakmaya hazırlanıyor.

Kanser tanısı konabilecek hastanın daha ayrıntılı tetkik için hastaneye sevk edilmesi planlanıyor.

Laboratuvar çalışmaları biten sistem en kısa zamanda hasta örnekleri ile test edilecek. Çok uygun fiyatla üretilebilen bu yüzeyler hastalara daha kolay ulaşacak.Raf ömrü de diğer kimyasal yöntemlere göre çok daha uzun.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Orta Doğu Teknik Üniversitesi
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