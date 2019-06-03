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Öğrenci servislerinde kütüphaneler oluşturuldu

Ordu'da bir okul, öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla ilginç bir projeye imza attı. "Servisim Kütüphane" adı verilen projeyle öğrenci servislerinde küçük kütüphaneler oluşturuldu. Okul yolunda kitap okuyan öğrenciler, uygulama ile kitaplara olan ilgilerinin arttığını belirtiyor.

Öğrenci servislerinde kütüphaneler oluşturuldu

Taşımalı sistemle okula gidip gelen öğrencilerin, her gün ortalama 40 dakikası servis aracı içinde geçiyor.

Bu süreyi öğrenciler için yararlı hale getirmek isteyen İkizce Şenbolluk İlkokulu ve Ortaokulu yönetimi, servis araçlarında küçük kütüphaneler oluşturdu. 

"Servisim Kütüphane" projesiyle öğrenciler, kitapları serviste okumanın yanı sıra evlerine götürüp okuduktan sonra geri getirebiliyor. 

İkizce Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, projeyi il geneline yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrenciler de servis kütüphanelerinden oldukça memnun.. Uygulama sayesinde daha çok kitap okuyabildiklerini ifade eden öğrenciler, ayıca kitaplar sayesinde birbirleriyle olan iletişimlerinin de güçlendiğini belirtiyor.


ulusal.com.tr

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