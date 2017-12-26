Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren 4 bin yurt var. 10 bin yurdun daha bakanlık kontrolüne geçmesi bekleniyor.
Yurtlar bugüne Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, valiliklerden ya da belediyelerden ruhsat alarak hizmet veriyorlardı.
Ruhsatların MEB’e geçmesi resmi gazetede yayımlanan Kanun hükmünde kararname ile düzenlenmişti. Buna göre, öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerde ruhsat Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak. Bakanlık ruhsatı olmadan yürütülen işletmeler, brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası kesilerek, kapatılacak.
Uzmanlara göre yurtlardaki sorunlar sadece denetim ve ruhsatla çözülmez. Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Cansel Güven, yangın faciaları ve cinsel istismar olaylarını hatırlattı.
Güven, bu tarz sorunlara karşı yurt çalışanlarının eğitilmesi gerektiğine işaret etti.
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: UĞUR MARANGOZ
ulusal.com.tr
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