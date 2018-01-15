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Öğrencilere tatillerde ödev verilmeli mi, verilmemeli mi?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tatillerde öğrencilere ödev verilmemesi gerektiğini söyledi; “Bol bol kitap okuyun, tarihi yerleri, müzeleri, kütüphaneleri gezin” dedi. Uzmanlara göre ise önemli olan ödevin niteliği…

Öğrencilere tatillerde ödev verilmeli mi, verilmemeli mi?

Öğrencilere tatillerde ödev verilmeli mi, verilmemeli mi? Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yarıyıl tatiline bir hafta kala "öğrencilere ödev verilmemeli" dedi ve tartışma başladı. 

Vatandaşın kafası karışık... Uzmanlar ise ödevin niteliğine vurgu yapıyor.

Rehber öğretmen Bülent Turan’a göre ödev amaç değil, araç olmalı.

Milli Eğitim Bakanı’nın ödev vermeyin çağrısını öğrenciler sevinçle karşıladı.

Veliler ise farklı görüşlere sahip.

Peki, öğrenciler yarı yıl tatillerinde neler yapmalı?


HABER: ANIL HANÇERLİ
KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr

Etiketler; #Milli Eğitim Bakanı #ismet yılmaz
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