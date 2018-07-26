ÖSYM, 5 Ağustos'ta yapılacak KPSS ÖABT'ye girecek adayların sınava giriş belgelerini https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açtı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 5 Ağustos'ta uygulanacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-KPSS ÖABT adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.



5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 2018-ÖABT'ye girecek adaylara, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısı yapıldı.