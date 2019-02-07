Şubatta en az 40 bin atama isteyen, öğretmenlerin bu talebi tam anlamıyla karşılık bulmadı. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu. Atamalar, 8 Şubat Cuma günü yapılacak.

Ataması yapılmayan öğretmenlerin talebi karşılık bulmadı.



Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 eğitim öğretim yılı içinde sadece 20 bin sözleşmeli ataması yapmıştı.



Bir yıl içinde sadece bir atama yapılması ve onun da sözleşmeli olarak gerçekleştirilmesi tepki çekmişti.



Ataması yapılmayan öğretmenler, yeni öğretim yılının başından bu yana çeşitli eylemlerle atama taleplerini dile getirmiş, Şubatta en az 40 bin atama istemişlerdi.



Ancak öğretmenlerin bu talepleri karşılık bulmadı.



Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı duyurdu.



Açıklamaya göre atamalar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla 8 Şubat saat 10’da Ankara’daki Başöğretmen Salonu’nda yapılacak.



Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin tamamen kaldırılması için mücadele eden Eğitim sendikaları, resmi rakamlara göre 100 binin üzerinde öğretmen açığının bulunduğunu belirtiyor. Sendikalara göre bu nedenle yıl içinde tüm öğretmenlerin kadrolu olarak atanması gerekiyor.







HABER: TANSEV KARA

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