Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin ilk tepki Eğitim-İş Sendikası’ndan geldi. "20 bin öğretmen ataması ihtiyacın çok altında" diyen eğitimciler Milli Eğitim Bakanlığı’nın atama politikasını eleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından ilk tepkiler gelmeye başladı.



Bakanlık, sözleşmeli öğretmen atamaları için ön başvurunun 2 Mart’ta başladığını açıkladı. Toplam 20 bin kişinin istihdam edileceği atamaları eğitimciler yanlış eğitim politikası olarak değerlendirdi.



Ulusal Kanal’a konuşan Eğitim –İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım rakamı ihtiyacın çok altında buldu, en çok kadro verilen ilk 3 dersten birinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi olmasını eleştirdi.



Atamaların ihtiyaca göre yapılmadığını vurgulan Yıldırım, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin seçmeli olduğuna ve ders saati sayısının az olduğuna işaret etti.



Yıldırım sözleşmeli öğretmen atamasına karşı olduklarını da vurguladı.







HABER: HASRET KAYA

KAMERA: UĞUR MARANGOZ

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