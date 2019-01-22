Ataması yapılmayan öğretmenler bugün Ankara’da toplanıyor. Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’ndan şubat ayında 40 bin atama yapmasını talep edecek. Ayrıca Türk Eğitim-Sen önderliğinde yurdun dört bir yanından sözleşmeli ve ücretli çalışan öğretmenler yarın Ulus’ta eylem yapacak.

MEB, 2017-2018 eğitim öğretim yılı içinde sadece 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapmıştı. Bakanlığın bir yıl içinde sadece bir kere atama yapması onu da sözleşmeli olarak gerçekleştirmesine eğitimciler tepkili. 2018-2019 eğitim yılının yarısı geride bırakıldı ancak atama yine yapılmadı. Binlerce öğretmen açığının bulunduğu ülkemizde yılda sadece bir kere atama yapılmasına karşı eğitimciler, taleplerini yüksek sesle dile getirmeye başladı. Bu kapsamda öğretmenler bugün Ankara’da bir araya geliyor.

Ulus’taki Atatürk Kültür Merkezi önünde bugün saat 13.00’te buluşacak olan öğretmenler, şubat ayında 40 bin atama yapılması için MEB’e çağrıda bulunacaklar.



‘SÖZLEŞMELİ-ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK KÖLELİKTİR’

Öte yandan Türk Eğitim-Sen önderliğinde sözleşmeli ve ücretli öğretmenler yarın Ankara’ya akın edecek. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan öğretmenler sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin ‘kölelik’ olduğunu Başkent’ten haykıracak. Yarın saat 12.00’de Ulus Atatürk Anıtı Önü’nde yapılacak olan eylemle ilgili Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ile görüştük. Edirne’den Kars’a, Adana’dan Siirt’te, İzmir’den Diyarbakır’a kilometrelerce uzaktan öğretmenlerin Ankara’ya geleceğini vurgulayan Geylan, şubatta 40 bin ağustosta 60 bin atama yapılması gerektiğini belirti. Geylan, eylem hakkında şu bilgileri verdi: Eylemde öğretmenler ayaklarına pranga takacak, zincirli kutularda sağlık malzemeleri yer alacak. Öğretmenlerin çocuklarının oyuncakları, fotoğrafları, anne-babaları için yazdığı dokunaklı sözler yer alacak, çocuklar birer konuşma yaparak, Cumhurbaşkanı’na, Milli Eğitim Bakanı’na seslenecek. Evlilik yüzükleri atılacak, eşini ya da işini kaybedenler için helva yaptırılacak.





Seda Akyüz

Aydınlık