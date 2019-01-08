Öğretmenler, şubatta 40 bin atama talep ediyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan eğitimciler, 2019 yılında en fazla payın eğitime verildiğine yönelik sözleri hatırlatarak atama istediklerini belirttiler.

Aydınlık’a konuşan eğitim sendikalarının temsilcileri ise bakanlığın 100 bin öğretmen açığının bulunduğu yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, 40 binin de yetersiz kalacağını söylediler.



Geride bıraktığımız yılda en çok tartışılan konuların başında öğretmen atamaları vardı. 2017-2018 yılında sadece 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılmıştı. 100 binin üzerinde öğretmen açığının bulunduğu ülkemizde bir yılda sadece 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılması hem öğretmenler hem de eğitim sendikaları tarafından eleştirildi. 2018-2019 öğretim yılının ilk yarısına geldik ancak henüz bir atama açıklaması yapılmadı. Öğretmenler duruma itiraz ediyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan eğitimciler, daha fazla gecikmeden Şubat ayında 40 bin atama yapılmasını talep etti.



‘NE KADAR AÇIK VARSA O KADAR ATAMA YAPILMALI’

Öğretmenlerin taleplerini eğitim sendikalarını temsilcileriyle konuştuk. Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım 40 bin atamanın da yetersiz kalacağının altını çizerek şunları söyledi: “Şubatta 100 bin atama olması lazım. Çünkü öğretmen açığı bakanlığın açıkladığı rakamlara göre, 100 bin. Açık 100 bin iken neden 40 bin atama yapılsın ki? Bakın 450 bin atanmamış, 100 bin de açık varken alan bilgisine sahip olmayan, pedagojik formasyonu almamış ücretlilerle bu açığı telafi etmeye çalışmak öğrencilerin geleceğine vurulan darbedir. Alan mezunu olmayan çok sayıda kişi ücretli öğretmenlik yapıyor. Ücretli öğretmenlik köleliktir. Bu nedenle 40 bin değil ne kadar açık varsa tek seferde o kadar atama yapılmasını istiyoruz.”



‘EN AZ 40 BİN’

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da şunları ifade etti: “Geçen hafta öğretmen açığına, ücretli öğretmenlere ilişkin araştırmamızı yayınladık. Araştırmaya göre 64 ilde 76 bin ücretli öğretmen çalışıyor. Bilgileri göndermeyen illeri de sayarsak bu rakam ciddi derecede yüksek. Bu durumda sadece 20 bin atma yapılması makul değil. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, öğretmen açığı sayısını da açıkladı. Aslında talep edilen 40 bin atama da yeterli değil. Biz ücretli öğretmenliğin de sözleşmeli öğretmenliğin de kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu durumlar gözetildiğinde şubat ayında en az 40 bin atama yapılması gerekiyor.”



Aydınlık