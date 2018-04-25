Öğretmenler 14 Haziran ve 25-29 Haziran arası idari izinli sayılacak.

Habertürk'ün haberine göre; öğretmenler 14 Haziran ve 25-29 Haziran arası idari izinli sayılacak. 25 Haziran 2018 Pazartesi gününün resmi tatil olup olmadığı hakkında resmi açıklama gelmedi.



Geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi bu seçim döneminde de okulların tekrardan eğitim ve öğretime hazır hale getirilebilmesi adına eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.



Okullar Pazartesi günü tatil olsa da devlet daireleri hizmet vermeye devam edecek. 25 Haziran 2018 Pazartesi günün resmi tatil olup olmadığı hakkında ise resmi bir açıklama gelmedi.