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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 5-9 Ağustos'ta alınmıştı. 

Öğretmenlerin başvuru sonuçları, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 2 Eylül'den itibaren yapılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #milli eğitim bakanlığı
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