İzmir'de not ortalaması 99 olan okul birincisi Aleyna Kantar lise geçiş sınavında herhangi bir liseye giremedi. Aleyna Kantar'ın okulunda sınava giren 273 öğrenciden sadece 13'ü liseye yerleşebildi.

Okul birincisiydi istediği liseye gidemedi. Sebebi ise yerleştirme sistemindeki kaos ve eğitim sistemindeki sorunlar.Açıklanan sonuçların ardından çok sayıda öğrenci mağduriyet yaşıyor. Onlardan biri de not ortalaması 99 olan okul birincisi Aleyna Kantar...Kantar'ın eğitim gördüğü Şehit Erkan Er Ortaokulu'ndaki tablo çarpıcı.LYS sınavına giren 273 öğrenciden sadece 13'ü meslek liselerine yerleşebildi.Okul birincisi olan Aleyna Kantar da herhangi bir okula yerleşmedi.Türk Eğitim Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı İrfan Toksoy'a göre eğer bir sınav puanına göre yerleştirme olsaydı bu öğrencilerin yüzde 80'i istedikleri okula yerleşebilirdi...