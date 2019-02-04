İkinci dönem ders zilinin çalmasıyla okul servis araçları yeniden trafiğe çıktı. Harekete geçen trafik polisleri okul servislerini denetledi.

Öğrenciler ve öğretmenler ders başı yaparken okul servisleri de yeniden yola koyuldu.Emniyet Genel Müdürlüğü, trafiğe çıkan servis araçlarını denetlemek için mesaideydi.İstanbul Anadolu Yakası'nda Kadıköy'de, Avrupa Yakası'nda Fatih'te denetim yapıldı.Trafik polisleri, şehrin birçok noktasında okul servislerini durdurarak denetledi.Durdurulan servis araçlarının evrakları kontrol edildi. Polisler sürücüleri kurallara uymaları için uyardı.Denetimlerde, araçlara koyu film cam takan ve araç ruhsatı yanında olmayan sürücülere ceza kesildi.