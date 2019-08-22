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Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? İlk ara tatil, ikinci ara tatil, yarı yıl tatil tarihleri ne zaman?

Yaz tatilinin son günlerine girildi. Milyonlarca öğrenci ve veli, yeni eğitim öğretim dönemine hazırlık yapmak için okulların açılış tarihini merakla araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından okulların açılış, ilk ara tatil, ikinci ara tatil ve kapanış tarihlerini açıkladı

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? İlk ara tatil, ikinci ara tatil, yarı yıl tatil tarihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından eğitim öğretim dönemine dair bir paylaşım yaptı.

Bakan Selçuk, okulların açılış, ilk ara tatil, ikinci ara tatil ve kapanış tarihlerini yazdı.

"Okulu çok özledim" veya "Ne yani bitti mi tatil?" diyen çocuklara kısa bir bilgilendirme yapan Bakan Selçuk, "Tatilin son günlerindesiniz çocuklar, keşfedin, oynayın istediğinizce" dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamasına göre, okullar 9 Eylül 2019 tarihinde açılacak.

İlk ara tatil, 18-22 Kasım tarihlerinde, ikinci ara tatil 6-10 Nisan tarihlerinde, kapanış da 19 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

ulusal.com.tr

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