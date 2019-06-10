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Okullar ne zaman tatil olacak? 2019-2020 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak

Okullarda "tatil zili" cuma günü çalacak. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve liselerdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 14 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek.

Okullar ne zaman tatil olacak? 2019-2020 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak
17 Eylül 2018 Pazartesi başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı, cuma günü sona erecek. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.

Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve liselerdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 14 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek. 

Okullar kapanıyor ama sınavlar maratonu henüz bitmedi. Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 15 ve 16 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek. Sınav Sonuçları ise 18 Temmuz 2019'da açıklanacak. 

Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 24 Haziran'da öğrenecek.

​Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül'de başlatılacak.


ulusal.com.tr
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