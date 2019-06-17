Uzak mesafelerden organ nakli bekleyenlere müjdeli haber. Yeni geliştirilen "perfüzyon cihazı" ile kadavradan alınan organlar artık işlevini yitirmeden 24 saat korunarak, bir başkasına umut olabilecek.

Özellikle kalp, karaciğer, böbrek ve pankreas gibi organların 4-12 saatte nakil edilmemesi durumunda işlevini yitiryordu.Yeni geliştirilen "perfüzyon cihazı" ile artık nakil organları 24 saate kadar korunabilecek.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde verilen bir konferans ile cihaz tanıtıldı.Hollanda Leiden Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Andrzej Baranski (ANDREY BIRANSKİ) geliştirilen cihazı anlattı.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Böbrek ve Pankreas Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Acar Tüzüner' fgöre cihazın nakil beyleyen hastalar için yeni bir umut oldu.Düzenlenen bu kurs sayesinde organ nakli cihazlarının yavaş yavaş Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.