Çanakkale'de 3 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 46 yaşındaki kadının organ naklinden sonra sağlığına kavuşunca ilk planı eşiyle İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde tatil yapmak oldu.

Gelibolu ilçesinde yaşayan Aysun Öcal'a 3 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Hastalığı nedeniyle 2 yıldır diyalize giren Öcal, 7 ay önce organ nakli için için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezine başvurdu.



Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen 67 yaşındaki Şerife Kaçmaz'ın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Nakil verileri uygun olan Aysun Öcal'a böbrek nakli için müjdeli haber geldi. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezine davet edilen Öcal, böbrek nakli ameliyatına girmekten korkunca, merkez yetkilileri gerekli bilgileri verip kendisini ikna etti. Öcal, böbrek nakliyle yeniden sağlığına kavuştu.



ÇOMÜ Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezlerinin 2015 yılından bu yana faaliyette bulunduğunu söyledi. Bu süreçte 40 böbrek nakli işlemi gerçekleştirildiğini ifade eden Alan, şöyle konuştu:

"Bu 40 nakilin 20'si son 6 ay içinde yapıldı. Bir ay içinde 5, bir hafta içinde ise 3 organ nakli yaptık. Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Bakanlığımızın bize verdiği listedeki hastalarımızdan Aysun Hanım'a ulaştık. Aysun Hanım'ın böbrek nakli ameliyatı yaklaşık 4 saat sürdü. Ameliyat sonrası hastamız 3-4 gün içinde taburcu edilebilecek duruma geldi. Ameliyat öncesinde ise ilginç bir durum yaşandı. Aysun Hanım korktuğu için önce ameliyattan vazgeçti. Kendisiyle oturduk, konuştuk, ikna ettik. Bize güvenerek ameliyata girdi. Ameliyat sonrası ilk cümlesi 'Hakikaten korkulacak bir şey yokmuş, Allah razı olsun.' oldu. Böbrek nakli ameliyatı korkulacak bir ameliyat değildir."



"Gezmenin tadını çıkaracağız"

Ameliyattan sonra sağlığına yeniden kavuştuğunu belirten Aysun Öcal ise yapacağı ilk işin eşiyle tatile gitmek olduğunu söyledi. Tatil için Alaçatı planı yaptıklarını kaydeden Öcal, "Eşim İsmail Öcal emekli oldu. Bir türlü tatile gidemiyorduk. Artık eşimle gezmenin tadını çıkaracağız. Eşimle tatil için Antalya, Kuşadası ve Alaçatı'ya gitmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.