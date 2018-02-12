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Ortak kullanılan kozmetik ürünleri hem cilt hem de göz sağlığını tehdit ediyor

Ortak kullanılan kozmetik ürünleri hem cilt hem de göz sağlığını tehdit ediyor.. Her gün onlarca kadının satın almak için denediği ürünler hastalık riski taşıyor. Uzmanların uyarılarının haberimizde izleyelim…

Ortak kullanılan kozmetik ürünleri hem cilt hem de göz sağlığını tehdit ediyor

Kozmetik stantlarında her gün onlarca kadının denediği rujlar, rimeller, pudralar… Makyaj malzemelerindeki  bakteri ve mikrop tehlikesi için uzmanlar uyarıyor.

Kadınların vazgeçilmezi olan makyaj ürünlerinin kişiye ait olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar ortak kullanılan ürünlerin cilt ve göz sağlığı için tehdit oluşturduğuna işaret ediyor.

Her gün onlarca kadının temizliğinden emin olmadan kullandıkları kozmetik ürünlerini kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor işte ayrıntıları….

Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Yeşim Akpınar Kara kozmetik ürünü satan mağazalarda bulunan deneme ürünlerinin kullanımına dikkat çekti.

Kara, ürünlerin kullanımında son kullanma tarihine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

 

HABER: HASRET KAYA
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr

Etiketler; #kozmetik
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