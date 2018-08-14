Yükseköğretim yerleştirme tercihleri bu gece sona erecek. Peki, öğrenci ve velilleri sonraki adımda nasıl bir süreç bekliyor? Eğitim Uzmanı Barış Yılmaz "Öğrenci hayal ettiği ve verimli olabileceği mesleği tercih etmeli" vurgusu yaptı.

Yükseköğretim yerleştirme sisteminde tercih dönemi sona eriyor.



Eğitim Uzmanı Barış Yılmaz, öğrencilerin hayal ettiği mesleği yapması gerekir dedi.



Yılmaz, adaylara tercih sonuçları açıklandıktan sonra alternatif olarak 2. tercihlerin de yapılabileceğini hatırlattı.



Barış Yılmaz, YKS sisteminin ilk kez uygulandığı için kontejanlarda boşluk oluşabileceğini söyledi.



Yılmaz, adayların mutsuz ve verimsiz olacağı alanı tercih etmemesi gerektiğini vurguladı.





ulusal.com.tr

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