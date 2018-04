ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer: "Engeli, sağlık sorunu veya özel durumu bulunan adaylara yönelik 14 ilde 15 sınav binasında yürütülen sınav merkezi uygulamasını artık 81 ilde 94 sınav binasında sunabiliyoruz"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, engeli, sağlık sorunu veya özel durumu bulunan adaylara yönelik 14 ilde 15 sınav binasında yürütülen sınav merkezi uygulamasını artık 81 ilde 94 sınav binasında sunduklarını bildirdi.



Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda engeli, sağlık sorunu veya özel durumu bulunan adaylardan, sınav güvenliğini zedeleyecek nitelikte alet, araç gereç, elektronik büyüteç, işitme cihazı, biyonik kulak, Braille daktilo gibi cihazları kullanan veya kullanması gerekenlere, her türlü kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş 14 ilde 15 sınav binasında verilen hizmeti yaygınlaştırdıklarını bildirdi.



Bu hizmeti artık 81 ilde ve 94 sınav binasında vermeye başladıklarını ifade ederek Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu adaylarımız için her türlü kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş özel sınav salonları oluşturuyoruz. Bu hizmeti 14 ildeki 15 sınav binasında verebilirken, son 6 ayda yaptığımız yeni yatırımlarla bu hizmeti 81 ili kapsayacak şekilde yaygınlaştırdık. Artık bu hizmeti 81 ilimizde verebilir duruma geldik.



Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir'de her bir koordinatörlük bölgesinde bu şekilde en az birer sınav salonunu uygulamaya dahil ettik. Dolayısıyla İstanbul'da 9, Ankara'da 5 ve İzmir'de 2 bölgede en az bir özel sınav salonu oluşturuldu. "



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, özel sınav salon sayısını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü de belirterek, "Kullandıkları aparatlar nedeniyle özel salon oluşturmamız gereken adaylarımız, başka bir ildeki merkeze gitmek zorunda kalmadan, artık yaşadıkları illerde oluşturduğumuz salonlar vasıtasıyla sınav hizmetlerimizden kolaylıkla yararlanabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.