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ÖSYM'den Şehit ve Gazi aileleri açıklaması

ÖSYM Başkanı Aygün, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav, başvuru hizmeti ve yerleştirme ücreti alınmayacağını açıkladı.

ÖSYM'den Şehit ve Gazi aileleri açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, AA muhabirine ÖSYM Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.

ÖSYM'nin düzenlediği sınavlara katılmak için başvuru yapan şehit ve gazilerin eş ve çocukları ile gazilerin kendilerine ilişkin yeni bir karar aldıklarını belirten Aygün, "Yapılan düzenleme ile ÖSYM sınavlarına başvuruda bulunan şehitlerimizin ve gazilerimizin eş ve çocukları ile gazilerimizin kendilerinden sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmayacak." bilgisini verdi.

ÖSYM Başkanı Aygün, "Karar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, hem yurt içi hem de yurt dışındaki terörle mücadele sırasında şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların eş ve çocukları ile bu kapsamda gazi olanların kendileri, eş ve çocuklarını kapsamaktadır." ifadelerini kullandı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ösym
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