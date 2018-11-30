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ÖSYM'den YDS adaylarına önemli uyarı

ÖSYM tarafından, 2 Aralık Pazar yapılacak 2018-YDS/3'e girecek adaylara, sınav binalarına girişlerin saat 10.00'da sona ereceği hatırlatıldı.

ÖSYM'den YDS adaylarına önemli uyarı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2 Aralık Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 2 Aralık Pazar günü yapılacak 2018-YDS/3 adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre, adayların, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara girişine izin verilmeyecek.

Ayrıca, adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek. Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava alınmayacak.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #ösym
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