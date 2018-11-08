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ÖSYM sınav giriş belgelerini açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 18 Kasım'da yapılacak ALES giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM sınav giriş belgelerini açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 18 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 18 Kasım'daki 2018-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları ve fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kabul edilmeyecekleri uyarısı yapıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ösym #ales #sınav giriş belgesi
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