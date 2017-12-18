AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, üniversiteye girişte 23 Haziran 2018 Cumartesi günü uygulanacak birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 24 Haziran 2018 Pazar günü uygulanacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile aynı gün öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Sınavı'na başvuru ücreti 50'şer lira oldu.
Geçen yıl, bir üniversite adayının, YGS oturumu ile LYS'de dil hariç dört oturum için 220 lira ödemesi gerekiyordu.
ÖSYM tarafından belirlenen yeni başvuru ücretleriyle bu yıl TYT ile AYT olmak üzere iki oturuma girecek bir aday 100 lira ödeyecek.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru ücretini belirledi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, üniversiteye girişte 23 Haziran 2018 Cumartesi günü uygulanacak birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 24 Haziran 2018 Pazar günü uygulanacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile aynı gün öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Sınavı'na başvuru ücreti 50'şer lira oldu.
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