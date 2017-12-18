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ÖSYM, YKS'ye başvuru ücretlerini açıkladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru ücretini belirledi.

ÖSYM, YKS'ye başvuru ücretlerini açıkladı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, üniversiteye girişte 23 Haziran  2018 Cumartesi günü uygulanacak birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)  ve 24 Haziran 2018 Pazar günü uygulanacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile aynı  gün öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Sınavı'na başvuru ücreti 50'şer lira  oldu.

Geçen yıl, bir üniversite adayının, YGS oturumu ile LYS'de dil hariç  dört oturum için 220 lira ödemesi gerekiyordu.
 
ÖSYM tarafından belirlenen yeni başvuru ücretleriyle bu yıl TYT ile  AYT olmak üzere iki oturuma girecek bir aday 100 lira ödeyecek.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #ösym #YKS #Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi #Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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