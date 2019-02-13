Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Aygün, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi uygulanacak 18 alanda konu dağılımları ile sınav sürelerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı. Aygün, "ÖABT'de soru sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. Cevaplama süreleri de sözel alanlar için 120 dakika, sayısal alanlar için 150 dakika olacak." dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Aygün, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi uygulanacak 18 alanda konu dağılımları ile sınav sürelerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.



Aygün, "ÖABT'de soru sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. Cevaplama süreleri de sözel alanlar için 120 dakika, sayısal alanlar için 150 dakika olacak." dedi.



Öte yandan ÖSYM tarafından 'Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Test Konularının Dağılımı ve Yeni Eklenen Alanlara Ait Örnek Sorular' açıklaması yapıldı.



ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle:



"Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve Devlet Personel Başkanlığı (DPB) arasında imzalanan protokol uyarınca Merkezimiz tarafından 2019 yılında Türkçe Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Matematik (Lise) Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Yabancı Dil (İngilizce) Öğretmenliği, Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacaktır.



2019 ÖABT’de tüm alanlarda soru sayısının 50’den 75’e çıkarılması nedeniyle konu dağılımları, ilgili alanlardaki akademisyenlerden oluşturulan komisyonlar tarafından yeniden düzenlenmiştir.



İlk defa 2019 yılında uygulanacak olan İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında sınava girecek adayları bilgilendirmek amacıyla testlerde yer alacak sorulara ilişkin örnek sorular hazırlanmıştır."



