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ÖSYM'den saat uyarısı

ÖSYM, pazar günü yapılacak 2018-ALES/3'e girecek adaylara, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.

ÖSYM'den saat uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 18 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-ALES/3) girecek adaylara, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 18 Kasım Pazar günü yapılacak 2018-ALES/3 Sonbahar Dönemi'ne ilişkin hatırlatma yapıldı.

Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayların, giriş ve geçerli kimlik belgelerini, sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Duyuruda ayrıca adaylara, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav saatinden bir saat önce sınav binalarında hazır olmaları gerektiği de anımsatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ösym #uyarı #saat #flaş
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