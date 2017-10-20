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"Otobüste yaşlılara yer vermeyin"

Her gün kullandığımız toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer veriyoruz. Bazı sağlık uzmanları bu davranışın doğru olmadığını savunuyor. Toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer vermeyin çağrılarına bakalım sokaktan gelen tepkiler nasıl

Çok tartışılacak o açıklama Oxford Üniversitesi profösörü Sir Muir Gray'den geldi. "Toplu taşımada yaşlılara yer vermeyin" dedi. 

İngiliz Tıp dergisi The British Medical Journal yayınlanan makalede o açıklamayı destekler nitelikte.

Makalede yaşlı insanların daha aktif bir yaşam sürmesi gerektiği vurgulanıyor. Tabi bunun yolu spor yapmaktan geçiyor.

Uzmanlar yaşlılara toplu taşıma araçlarında yer vermezsek iyilik yapmış oluruz diyor. Bu açıklama tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yaşlılar aynı fikirde değil.

Türk geleneklerine görede yaşlılara yer vermemek saygısızlık olarak görülüyor. Uzmanların bu tavsiyesi sokakta kabul görmedi.

HABER: GONCA GÜL KALKAN
KAMERA: BÜLENT ÜNAL

ulusal.com.tr

Etiketler; #Otobüs #yaşlı
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