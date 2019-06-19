Lösemi hastası Öykü Arin için ailesi, Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaptı. 4 yaşındaki Öykü’nün dayısı Erbil Şen, bakanlığa seslendi, “Öykü için bağışlanan 100 bine yakın kök hücre numunenin acilen taraması yapılmalı” dedi.

4 yaşındaki Öykü Arin, bir yılı aşkın süredir ilik nakli bekliyor. Türkiye, Öykü için seferber olmuş ve 100 bine yakın kişi kan örneği vermişti. Ancak bu güne kadar Öykü Arin’e uyumlu donör tespit edilemedi.



Öykü’nün dayısı Erbil Şen İzmir’de kameralar karşısına geçti Sağlık Bakanlığı’na seslendi.



Öykü Arin için annesi Eylem Şen Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilik tutmayınca baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Naklin tutup tutmadığı önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Bu süreçte yüzde 100 uyumlu ilik için arayış devam edecek.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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