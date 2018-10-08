Özel okulların sayısı 12 bine yaklaştı. Bu çarpıcı bilgiyi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Lütfü Gürer’in soru önergesine yanıt veren Bakan Selçuk, özel okul sayısının 2017-2018 eğitim öğretim döneminde iki katına çıktığını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Lütfü Gürer, özel okulların sayısının artmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'na soru önergesi verdi. Soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un verdiği yanıtlar ise oldukça çarpıcı..



Bakan Selçuk özel okul sayısının 2017-2018 eğitim öğretim döneminde de iki katına çıktığını da belirtti. CHP’li vekil Gürer Bakan Selçuk’un yanıtının ardından Ulusal Kanal’a konuştu. Sosyal devlet vurgusu yapan Gürer, özel eğitimden vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.



Eğitimdeki sorunlar özel okullardaki “enflasyon”la sınırlı değil. Gürer, liselere girişte bir çok öğrencinin istemediği okullara yönlendirildiğini de dikkat çekti.



Eğitimdeki diğer sorun ise öğrencilerin taşımalı eğitimle ailelerinden uzak yerlerde okutulması.







HABER: DOĞUKAN ÇOBAN

KAMERA: HALİT YAĞCI

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