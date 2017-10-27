Okul Servis Araçları Yönetmeliği imzalandı ama öğrencilerin mağduriyeti devam ediyor. Birçok okul taşıtı daha çok para kazanmak için sabah ve akşam saatlerinde çift vardiya yapıyor. Öğrenciler sabah çok erken okula giderken, akşamları eve gitmek için saatlerce servis bekliyor. Veli ve öğrenciler tepkili... Uzmanlar ise yeni yönetmeliğin bu soruna da çözüm bulmasını istiyor.

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Okul taşıtlarında denetimi arttıran Okul Servis Araçları Yönetmeliği imzalandı. Yeni yönetmelikle birlikte serviste araç takip sistemi ve kamera zorunlu hale getirildi. Ancak yeni yönetmelik öğrencilerin “saat” mağduriyetine çözüm bulmadı.



Servis araçları daha çok kazanç sağlamak hedefiyle sabah ve akşam çift vardiya yapıyor. Böylece öğrenciler sabah erken bir saatte okula ulaştırılıyor. Okul taşıtları önce öğrencileri bırakıyor daha sonra işçi ya da memurları işyerlerine götürüyor.



Öğrencilerin mağduriyeti akşam saatlerinde de devam ediyor. Okul çıkışı, saatlerce servis bekleyenler var.



Veli ve öğrenciler duruma tepkili.



Uzmanlar ise yeni yönetmeliğin bu mağduriyete çözüm bulmasını istiyor.



Haber: Hasret Kaya

Kamera: Uğur Marangoz​

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