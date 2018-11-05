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Parklardaki spor aletlerine dikkat

Hemen hemen her parkta rastladığımız spor aletlerinin bilinçsiz kullanımı risk taşıyor. Ulusal Kanal bu riskleri araştırdı. Fizyoterapist Sümeyye Keser Ulusal Kanal izleyicilerine önemli uyarılar yaptı.

Parklardaki spor aletlerine dikkat

Belediyeler her mahalleye, her parka spor aletleri yerleştiriyor. Hatta bazı köylerimizde bile bu aletlere rastlamak mümkün. 

İlk bakışta çok faydalı görünen bu uygulamaya konunun uzmanları temkinli yaklaşıyor. Çünkü aletlerin nasıl kullanılacağını belirtecek bir tabela veya yurttaşları uyaracak bir görevli bulunmuyor. 

Konuyla ilgili fizyoterapist Sümeyye Keser Ulusal Kanal'a konuştu, önemli uyarılar yaptı.

Bu spor aletlerinin bilinçsiz kullanılması bazı sağlık problemlerine yol açabiliyor. 

Spor aletlerini tek tek inceleyen Sümeyye Keser nelere dikkat edilemesi gerektiğini uygulamalı olarak anlattı. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #spor aletleri #bilinçsiz spor
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